La Juventus viaggia a vele spiegate verso la partenza del campionato di serie A. L’esordio è fissato per il 20 settembre contro la Sampdoria.

Per quella data Andrea Pirlo spera di poter avere a disposizione l’intera rosa e soprattutto un nuovo centravanti. E’ questo il primo obiettivo di mercato dei bianconeri e adesso il tempo inizia a stringere. Contro i doriani allenati da Claudio Ranieri avverrà l’esordio ufficiale in panchina del nuovo tecnico bianconero, cha preso il posto dell’esonerato Maurizio Sarri. Sicuramente una scelta importante quella fatta dal club, che non ha avuto alcun dubbio nell’affidare la panchina della prima squadra a quello che, secondo i piani iniziali, doveva essere la guida dell’Under 23. Una scelta promossa anche dall’ex Claudio Marchisio.

Juventus, le parole di Marchisio

“Sarà alla prima esperienza in panchina, ma ha a disposizione un ottimo staff e potrà crescere di partita in partita. E poi ha la professionalità e l’esperienza per gestire lo spogliatoio della Juve” ha detto Marchisio in una intervista riportata da Sportmediaset. “Non vedo l’ora che cominci il campionato anche se sarà una stagione molto particolare perché la situazione di emergenza non è ancora rientrata” ha concluso l’ex centrocampista bianconero, oggi opinionista televisivo.

