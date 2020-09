Moise Kean potrebbe diventare la quarta punta della Juventus, Paratici fa sul serio. Ma la Juventus lo vorrebbe solo prendere in prestito.

Moise Kean dovrebbe diventare a tutti gli effetti il quarto attaccante della rosa di Pirlo. Voluto fortemente da Paratici, lo stesso giocatore tornerebbe volentieri a Torino e alla Juventus dato che in Inghilterra non ha saputo ambientarsi alla perfezione conservando poche presenze da titolare. Ma le richieste della Vecchia Signora sono chiare, proprio a fronte di un anno che non sorride al portafoglio dato il periodo di crisi economica post Covid-19, la Juventus riprenderebbe volentieri Kean ma solo in prestito.

Kean alla Juventus? Calciomercato: sì, ma ad una condizione…

Sì per un prestito ma la Juve non si sbilancerebbe oltre. Kean giusto la scorsa estate veniva acquistato dall’Everton per la cifra di 27,5 milioni più bonus. Ora la situazione in Premier League nonostante la guida tecnica italiana Carlo Ancelotti, non sembra più vedere Moise una priorità, e il difficile ambientamento in Inghilterra gli hanno fatto venire voglia del ritorno in Serie A: sia il giocatore che società sarebbero propensi all’intesa. Ora ci sarà da capire come accontentare le parti, ma l’unica certezza è che i bianconeri non potranno sbilanciarsi oltre il prestito.

Moise Kean di ritorno alla Juventus potrebbe diventare il jolly dell’attacco. Mettersi a disposizione del mister nei diversi impegni stagionali. La Juventus infatti ha pianificato due acquisti per l’attacco. Il primo che dovrebbe prendere il posto da titolare, molto probabilmente sarà Luis Suarez, e l’altro il quarto d’attacco che può sostituire i tre davanti qualora ci fosse la necessità. Moise Kean ha il profilo ideale e lo stesso calciatore tornerebbe volentieri in patria. Ora ci sarà da trattare con l’Everton, ma la Juventus ha già chiarito il modus operandi dell’operazione, un prestito con eventuale diritto di riscatto. Sono ore calde per il mercato e intanto si attende il grande annuncio del nuovo numero 9.

