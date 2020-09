C’è il giorno decisivo per l’assalto finale a Luis Suarez. Tra mercoledì e giovedì potrebbe già esserci l’annuncio per il suo passaggio alla Juventus.

Fra mercoledì e giovedì dovrebbe esserci l’assalto definitivo al centroavanti uruguaiano Luis Suarez. Le ultime indiscrezioni di mercato parlano chiare, il giocatore dovrebbe ottenere in settimana, esattamente fra mercoledì o giovedì, il passaporto per ottenere la cittadinanza italiana, diventando così un giocatore comunitario. Infatti mercoledì e giovedì la società bianconera cercherà di capire i tempi per l’ottenimento dello status di comunitario e così accelerare o meno la trattative per chiudere definitivamente l’operazione con l’attaccante del Barcellona.

Luis Suarez alla Juventus, Calciomercato: c’è il giorno decisivo

Sono giorni cruciali in questa settimana. Fra pochi giorni si farà chiarezza una volta per tutte su quale sarà il futuro del centroavanti uruguaiano. La Juventus capirà le tempistiche burocratiche affinché Suarez ottenga lo status per diventare cittadino comunitario il prima possibile, intanto i tempi stringono, il campionato domenica inizia e come prima sfidante ci sarà la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Ma da Torino il mercato è ancora nel vivo delle trattative. Le parole di Pirlo in conferenza stampa ieri, dopo la vittoria per 5 a 0 nell’amichevole casalinga contro il Novara, non lasciano dubbi. C’è bisogno di un attaccante, anzi, di due. Il primo dovrebbe essere Luis Suarez e il secondo, che farebbe però il quarto, figurando da jolly dalla panchina, sarà, quasi certamente Moise Kean. Il ritorno dell’attaccante italiano è un desiderio che accomuna entrambe le parti. Moise Kean è il profilo ideale, lo stesso calciatore tornerebbe volentieri in patria. Ora ci sarà da trattare con l’Everton, ma la Juventus ha già chiarito il modus operandi della trattativa, un prestito con eventuale diritto di riscatto, non si sbilancerebbe oltre. Sono ore calde per il mercato attaccanti e intanto si attende il grande annuncio del nuovo numero 9 con la già quasi certezza del ritorno del classe 2000 che farebbe molto comodo viste le diverse competizioni stagionali.

