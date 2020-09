Calciomercato Juventus, la Fiorentina su Pellegrini: la risposta dei bianconeri

La Fiorentina ha bussato alla porta della Juventus per capire la disponibilità dei bianconeri a lasciar partire Luca Pellegrini. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, però, la risposta di Paratici è stata negativo: il terzino non si muove in questa finestra di mercato.

CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI/ Uno dei reparti in cui ha sofferto maggiormente la Juventus nella scorsa stagione è stato sicuramente la corsia mancina. I vari Danilo e De Sciglio il più delle volte non hanno offerto nessuna garanzia, con i soli Cuadrado ed Alex Sandro a sobbarcarsi il peso della fascia sia in campionato che in Champions League.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, può arrivare la svolta per l’attaccante

In realtà, la Juve il terzino ce l’ha in casa e si chiama Luca Pellegrini: il terzino ex Cagliari si è dimostrato una delle rivelazioni più luminose di questo pre campionato, sorprendendo tutti per abnegazione e spirito di sacrificio. Anche contro il Novara, il terzino azzurro ha dimostrato di poter avere tutti i mezzi per restare a Torino a giocarsi un posto da titolare assieme ad Alex Sandro.

Calciomercato, la Fiorentina bussa per Pellegrini: la Juve dice no

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, Pellegrini avrebbe catalizzato l’attenzione di molti club, in particolare la Fiorentina, che avrebbe chiesto informazioni alla società bianconera. La risposta di Paratici non si è fatta attendere: “No grazie”. Pirlo punta molto su di lui, anche per via della sua grande duttilità: l’italiano può infatti fungere da esterno nella difesa a 4, oppure giostrare sulla linea dei centrocampisti in un eventuale 3-5-2: ecco perchè le possibilità che lasci Torino in questa finestra di calciomercato così complicata per via dell’emergenza Coronavirus sono letteralmente ridotte al lumicino.

Leggi anche–>Juventus, Marchisio parla della scelta di Pirlo

Ai Campioni d’Italia nelle scorse ore è stato accostato a più riprese il profilo di Alaba, in rotta di collisione con il Bayern Monaco, dal quale potrebbe liberarsi a parametro zero nel caso in cui dovesse trovare l’accordo per il prolungamento. Tuttavia, le alte richieste paventate dall’entourage del giocatore sono, ad ora, un ostacolo troppo ingombrante per il buon esito della trattativa.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK