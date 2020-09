La Fiorentina sarebbe interessata all’acquisto del giovane esterno difensivo della Juventus, Luca Pellegrini. I bianconeri però potrebbero trattenerlo.

Il giovane esterno difensivo classe 1999 Luca Pellegrini è finalmente arrivato alla Juventus dopo essere stato acquistato la scorsa stagione e poi girato in prestito al Cagliari. Ora il calciatore vorrebbe giocarsi le sue chance in bianconero e, nella prova vista in amichevole contro il Novara sembra aver tutte le qualità per farlo, ma su di lui ci sarebbe un insiste corteggiamento nel mercato da parte della Fiorentina. I viola infatti vorrebbero garantirsi le prestazioni sportive del giovane bianconero, ma la società bianconera, almeno per il momento, avrebbe idee diverse.

LEGGI ANCHE>>>Dzeko alla Juventus, Calciomercato: nell’operazione anche De Sciglio

Calciomercato Juventus, Pellegrini: spunta la Fiorentina ma…

Il difensore italiano potrebbe però rimanere a Torino sotto volere della stessa società. Infatti qualora dovesse partire, come sembra, Mattia De Sciglio che verrebbe utilizzato come contropartita tecnica nell’operazione con la Roma, per portare l’attaccante bosniaco Edin Dzeko in bianconero, Pellegrini rimarrebbe certamente alla Juventus ritagliandosi ottimi spazi.

LEGGI ANCHE>>>Juventus, è uscito eFootball PES 2021: lo annuncia il club sui propri social

Stando però alle indiscrezioni di mercato di “Sky Sport” la Fiorentina avrebbe messo seriamente gli occhi sull’esterno bianconero, chiedendo informazioni su di lui alla società bianconera. Sono ore calde per il mercato e qualora i bianconeri si privassero, come sembra, anche di Mattia De Sciglio per ammortizzare il prezzo del cartellino di Edin Dzeko, ecco che Luca Pellegrini potrebbe venire certamente riconfermato. Infatti la Vecchia Signora stringe per l’attaccante richiesto anche dallo stesso Pirlo in conferenza stampa. Il numero 9 bianconero è in dirittura d’arrivo, con l’operazione Suarez che sembrava in chiusura ora, sembra aver preso quota l’opzione Edin Dzeko. La Roma e Napoli stanno trovando l’accordo per il passaggio di Milik in giallorosso e qualora, appunto, si sbloccasse questa operazione, Dzeko sarebbe libero di sposare, finalmente, la Juventus. Lo stesso giocatore si è dichiarato entusiasta di vestire questa maglia e le parti avrebbe già l’accordo di massima. Alla Roma andrebbero 15 milioni che potrebbero però essere ammortizzati con l’inserimento di De Sciglio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK