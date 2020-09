Il videogioco simulatore sportivo di calcio è finalmente disponibile, ad annunciarlo lo stesso club con un video ufficiale sui propri social.

eFootball PES 2021 è finalmente disponibile! Ad annunciare l’uscita del season update è stato lo stesso club bianconero con un video sui propri portali social. Il simulatore sportivo quest’anno prevede una modifica netta ma con un season update, non più con un nuovo gioco in copia fisica. Infatti l’aggiornamento sarà acquistabile sullo store delle console di casa a 29,99. Metà di quanto poteva, invece, costare un nuovo titolo.

Juventus, è uscito eFootball PES 2021: lo annuncia il club sui propri social

Nel video presentazione pubblicato dalla Juventus su Instagram vediamo il fenomeno portoghese con tanto di introduzione in inglese e nuova maglia insieme ad Aaron Ramsey. Ricordiamo che l’aggiornamento è disponibile e acquistabile da adesso. Per via delle ottime migliorie svolte con il precedente capitolo “PES 2020” Konami quest’anno ha deciso di non stravolgere nulla, senza fare un nuovo gioco da capo, avendo speso energie e innovazione già con il precedente capitolo. Pertanto la “season update” sarà scaricabile dagli store delle console e permetterà a tutti gli appassionati di avere aggiornamenti con tutte le maglie, il mercato, etc ma anche con qualche nuova chicca.

Nonostante Konami non abbia investito in un nuovo proprio gioco, ha saputo comunque innovare il titolo aggiungendo alcune modalità. Come sappiamo la Juventus dall’anno scorso è diventata partner ufficiale di eFootball PES 2021 dando, quindi, la licenza esclusiva al team giapponese. Tanti infatti sono i tifosi bianconeri che giocano annualmente al titolo videoludico. Da oggi potranno già intrattenersi con la propria squadra del cuore, in attesa dell’inizio, ormai, imminente del campionato. Domenica si parte contro la Sampdoria.

