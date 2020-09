Calciomercato Juventus, sfuma De Paul: va al Leeds per 30 milioni?

Secondo quanto rivelato da calciomercato.it, l’eventuale approdo di Rodrigo De Paul rischia di complicarsi. Le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra parlano di un interessamento sempre più concreto del Leeds, che ha offerto circa 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE PAUL CESSIONE LEEDS/ Uno dei nomi maggiormente accostati alla Juventus è sicuramente quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, autore di una stagione ben al di sopra delle aspettative con l’Udinese, costellata da 7 assist e 6 goal, potrebbe fare al caso dei bianconeri,, alla ricerca di un profilo dalle sue caratteristiche per un reparto che ha subito maleddettamente in termini di fisicità e dinamismo la scorsa stagione. Tuttavia, non sarà facile mettere le mani sul fantasista sudamericano: secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Leeds nelle ultime ore avrebbe formalizzato un’offerta da circa 25 milioni di euro.

Calciomercato Juve, De Paul sfuma? Il Leeds fa sul serio per lui

25 milioni più bonus all’Udinese e un contratto quadriennale da 4 milioni di euro per il giocatore: questa sarebbe l’offerta formalizzata dal club inglese, che avrebbe messa in seria difficoltà le resistenze dell’Udinese. Fino ad ora, il club friulano non si è smosso dalla richiesta di 40 milioni di euro: tuttavia, negli ultimi giorni di mercato potrebbe abbassare sensibilmente le sue richieste, soprattutto se il calciatore, la cui condotta dentro e fuori dal campo fino ad ora è stata irreprensibile, dovesse chiedere la cessione. La Juve osserva alla finestra.

