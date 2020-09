Dzeko alla Juventus, calciomercato: fumata bianca a un passo, l’annuncio

Calciomercato Juventus, Edin Dzeko vicinissimo ai bianconeri: secondo quanto riportato da Ciro Venerato, infatti, la trattativa Milik-Roma ha subito un’accelerata importante nel corso delle ultime ore: il polacco si sarebbe deciso a sposare il progetto dei giallorossi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS DZEKO ROMA/ Ormai ci siamo: Dzeko sembra ormai essere a un passo dalla Juventus. Sta quindi per concludersi una delle telenovelas di quest’estate atipica di calciomercato. Dopo lo stop dell’affare legato a Luis Suarez, Fabio Paratici si è gettato a capofitto sull’attaccante bosniaco della Roma, con il quale aveva un accordo da tempo sulla base di un contratto triennale da 7,5 milioni di euro più bonus a stagione.

Anche tra i due club l’accordo era già fatto da tempo: ai capitolini andranno circa 11 milioni di euro più un paio di bonus, che saranno investiti parzialmente per acquistare Milik dal Napoli. Ed era proprio quest’ultimo aspetto a rappresentare un freno importante per la trattativa: il polacco infatti aspettava ancora una chiamata dalla Juventus, chiamata che di fatto non è arrivata.

Calciomercato, Juve-Dzeko si fa grazie a Milik: la rivelazione di Venerato

Secondo quanto riportato da Ciro Venerato, però, anche quest’ultimo scoglio sembra essere superato: Milik sembra ormai essersi deciso della bontà dell’offerta dei capitolini, e il suo entourage ha infittito i dialoghi con Fienga per cercare di pervenire quanto prima ad un accordo. La prospettiva di vivere un anno da relegato in casa con il Napoli sicuramente ha giocato un ruolo importante nell’improvviso cambio di decisione del centravanti.

Napoli e Roma sono vicini a trovare l’intesa sulla base di 18 milioni cash, più 15 milioni di obbligo di riscatto da versare al prossimo, con l’aggiunta di alcuni bonus legati a presenze e prestazioni dell’attaccante. La Juventus ringrazia: appena sarà ufficializzato il passaggio di Milik alla corte di Fonseca, i bianconeri potranno annunciare il bosniaco, regalando a Pirlo quel numero nove tanto richiesto dall’allenatore bianconero anche nella conferenza stampa post Novara.

