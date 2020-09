Kean alla Juventus, calciomercato: pronto uno scambio con Rugani

Calciomercato Juventus, il futuro di Moise Kean potrebbe essere nuovamente in bianconero. Come rivelato da calciomercatoweb.it, infatti, Paratici nelle prossime ore potrebbe proporre uno scambio con Rugani. Ecco le ultime indiscrezioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN SCAMBIO RUGANI/ Dopo aver messo le mani su Edin Dzeko, Fabio Paratici non si ferma ed è alla ricerca di un ulteriore tassello con il quale rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Uno dei profili maggiormente accostati al club bianconero risponde al nome di Moise Kean, per quello che potrebbe configurarsi alla stregua di un graditissimo ritorno.

Leggi anche-->Calciomercato Juventus, dalla Spagna insistono: contatti per Cavani

L’Everton valuta il proprio attaccante circa 30 milioni di euro: una cifra che dalle parti di Corso Galileo Ferraris non avrebbero assolutamente intenzione di spendere. Paratici si è visto respingere un’offerta che prevedeva un prestito con obbligo di riscatto, anche se nelle prossime ore il dirigente bianconero starebbe meditando di proporre uno scambio che vedrebbe coinvolto Daniele Rugani.

Calciomercato Juventus, scambio Rugani-Kean: ecco la verità

Secondo quanto riportato da calciomercatoweb.it, infatti, Everton e Juventus potrebbero ragionare ad un clamoroso scambio: Kean in bianconero, con il difensore che farebbe il percorso inverso. I due giocatori hanno grossomodo la stessa valutazione, ma per il momento non ci sarebbe stato ancora nulla di concreto. Siamo ancora nell’ambito dei rumors, insomma, per una trattativa che però potrebbe clamorosamente infiammarsi negli ultimi giorni di calciomercato.

Leggi anche–>Pjaca, fatta per la cessione: lontano dalla Juve si rigenererà?

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK