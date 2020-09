Milik, l’agente del polacco è a Trigoria. La Juventus segue da lontano

L’agente di Arek Milik è a Trigoria da questa mattina per trattare l’ingaggio con la Roma. Un suo sì potrebbe sboccare l’arrivo di Dzeko alla Juventus.

Come noto esiste un accordo tra la Roma e il Napoli per il trasferimento in giallorosso di Milik. E’ stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni, con obbligo di riscatto fissato a 15 e 7 milioni di bonus. Si tratta di un’operazione complessiva da 25 milioni di euro. Per il polacco è pronto un contratto quinquennale, con i giallorossi disposti a far salire l’ingaggio da 4,5 a 4,8 milioni di euro più una parte variabile. Tutto ciò è fatto per tentare di convincere il giocatore a sposare la causa capitolina, andando a riempire la casella in attacco che verrà lasciata vuota da Dzeko. Ecco perché la Juventus segue a distanza l’operazione: il bosniaco è destinato a partire per Torino: ha già un’intesa per un biennale a 7,5 milioni netti a stagione. La novità è che l’agente di Milik è a Trigoria da stamattina.

L’agente di Milik a Trigoria

Dalle 11 David Pantak, importante agente di Milik, è a Trigoria per parlare con il club giallorosso. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport. L’incontro è stato sospeso attorno alle 15.30 per poi riprendere circa un’ora dopo. L’attaccante polacco ora deve dare una risposta definitiva alla Roma e tramite il procuratore sta ascoltando tutte le proposte (economiche e tecniche) del progetto romanista.

