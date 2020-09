Chiesa alla Juventus, calciomercato: cash e Pellegrini per il talento viola

Calciomercato Juventus, Federico Chiesa continua ad essere un obiettivo concreto per Fabio Paratici. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero già pensato all’offerta da proporre alla Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA FIORENTINA OFFERTA/ La Juve non molla Federico Chiesa, e nei prossimi giorni potrebbe tornare alla carica per assicurarsi le prestazioni del giovane esterno offensivo della Fiorentina. Dopo aver completato l’operazione Dzeko, la dirigenza di Corso Galileo Ferraris è al lavoro per sfoltire la rosa, ed in questo senso uno dei nomi in uscita è quello di Douglas Costa. Nel caso in cui venisse definita la cessione del brasiliano, potrebbero aprirsi interessanti scenari per l’approdo di Chiesa in bianconero.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve avrebbe messo sul piatto della Fiorentina circa 10 milioni cash più il cartellino di Pellegrini per il prestito oneroso, con il riscatto obbligatorio fissato a 20 milioni, per una cifra complessiva da 40 milioni di euro. I gigliati avrebbero detto no, dal momento che non accetterebbero di buon grado la soluzione del prestito, anche se con l’obbligo e non con il diritto di riscatto.

Calciomercato Juventus, se parte Douglas avanti tutta per Chiesa

La sensazione è che la trattativa Chiesa-Juventus possa subire un’accelerata decisiva soltanto nel caso in cui la Vecchia Signora dovesse riuscire a piazzare Douglas Costa, per il quale le sirene dalla Premier sembrano non essersi sopite. Il Manchester United sembra essere il club più interessato al brasiliano, anche se al momento i Red Devils non hanno formalizzato alcuna offerta ufficiale, portando avanti i discorsi soltanto con l’entourage dell’ex Bayern Monaco.

La Juve punta ad incassare almeno 25 milioni dalla sua cessione, per poi re investirli sul pupillo di Paratici, quel Chiesa tanto sedotto e puntualmente abbandonato dai top club italiani. Per adesso la trattativa è in stand by, ma non sono esclusi capovolgimenti improvvisi.

