Dzeko alla Juventus dipende dalle visite mediche di un altro calciatore

La Roma non ha autorizzato Edin Dzeko a sostenere le visite mediche per la Juventus. Aspetta prima il buon esito di quelle di Milik in Austria.

L’arrivo di Edin Dzeko alla Juventus dipende dal buon esisto delle visite di Milik con la Roma. Il calciatore polacco stamattina è partito dall’aeroporto di Ciampino per sottoporsi alle visite mediche con il suo futuro nuovo club. La direzione è l’Austria, Innsbruck. per l’esattezza. Le sosterrà esattamente nella clinica dove Zaniolo si è operato e di cui i giallorossi si fidano ciecamente. Da lontano, chiaramente, i bianconeri aspettano incrociando le dita.

Dzeko, destino incrociato a Milik

Dzeko adesso assapora la chance al fianco di CR7, bisognerà vedere quali saranno i prossimi passi con il Suarez. Un fatto è certo: ora come ora ha in piedi un dialogo con i bianconeri. Quindi sono da escludere altre soluzioni italiane. Probabile, allora, che resti al Barcellona a scadenza di contratto. Ma tutto il resto è in un limbo, come la data della consegna del nuovo passaporto italiano. Nel frattempo la Juventus piazzerà il bosniaco al centro dell’attacco, Milik permettendo. Poi chissà: partirà Dybala e arriverà il Pistolero.

