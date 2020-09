Dzeko in campo a Verona, Juventus irritata con la Roma e con Fonseca

La Roma non ha dato l’ok alla Juventus per il trasferimento di Dzeko a Torino e Fonseca vuole mandarlo in campo contro il Verona. Paratici irritato col club.

La Gazzetta dello Sport spiga come la Juventus sia andata su tutte le furie quando ha saputo dell’elenco dei convocati da parte della Roma. A Paulo Fonseca verrà probabilmente la tentazione fino alla fine di mandarlo in campo. Poi, però, dovrebbe prevalere il buon senso e la logica ed Edin Dzeko stasera dovrebbe sedersi in panchina. O almeno partire da lì, per poi vedere lo sviluppo dinamico della gara. Insomma, vedere Edin in campo – per di più dal via – sarebbe la sorpresona di Verona-Roma.

Juventus infuriata, cosa succederà oggi con Dzeko?

Edin oggi avrebbe voluto essere al J Medical per fare le visite mediche con la Juventus. L’idea era questa e Paratici ne era certo. Assolutamente certo. Questo avrebbe voluto anche Andrea Pirlo, che invece domani affronterà la Samp senza il centravanti. La Juve, che è irritata dal ritardo e non fa i salti di gioia per la convocazione, spera che l’incastro con Milik si risolva oggi e che Dzeko possa sbarcare a Torino al massimo domenica, per fare le visite lunedì e chiudere subito la pratica.

