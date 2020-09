Juventus, infortunio Alex Sandro: ecco quando torna

La Juventus è pronta al debutto in serie A, che avverrà domani sera allo Stadium contro la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Un avversario che non bisognerà assolutamente sottovalutare se si vorranno portare a casa i primi tre punti stagionali. Di sicuro il compito non sarà agevole per i ragazzi di mister Pirlo, che in conferenza stampa ha sottolineato la sicura assenza di Alex Sandro. Il difensore si è infortunato nelle ultime ore e non sarà della sfida. Insieme a lui ci saranno altri bianconeri sicuramente fuori come Dybala, De Ligt e Bernardeschi. Ad ogni modo Pirlo non si fascia la testa e ha già in mente la formazione da mandare in campo.

Juventus, il terzino fuori almeno 15 giorni

Ad ogni modo le condizioni di Alex Sandro sono quelle da monitorare con attenzione. L’alternativa è Pellegrini, ma Pirlo contava molto sulle qualità del brasiliano, giocatore che nel 3-4-1-2 può sicuramente fare la differenza con la sua spinta. Come riporta Il Corriere dello Sport, gli esami ai quali il calciatore è stato sottoposto una lesione di medio grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Questo vuol dire che tornerà a disposizione sicuramente dopo la prima metà di ottobre, in occasione della sosta per gli impegni delle nazionali. Salterà tre partite di serie A, contro Sampdoria, Roma e Napoli.

