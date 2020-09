Juventus, invitati 1000 tifosi allo Stadium per la gara contro la Samp

Secondo quanto riportato da Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, la Juve apre parzialmente le porte dell’Allianz Stadium: saranno mille i tifosi che potranno assistere al match di campionato contro la Sampdoria

JUVENTUS SAMPDORIA 1000 TIFOSI/ Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Sampdoria, match valido per la prima giornata del campionato di Serie A. Gli uomini di Pirlo intendono partire con il piede giusto per mostrare alla concorrenza che anche quest’anno i bianconeri sono la squadra battere. In occasione del match contro la squadra di Ranieri, Cristiano Ronaldo e compagni potranno essere supportati anche da 1000 tifosi.

Come ha rivelato Romeo Agresti sul suo profilo Twitter, il club bianconero avrebbe invitato 1000 tifosi a prendere parte alla partita: non sappiamo ancora quale criterio sia stato utilizzato per decretare “l’identità” dei fortunati che potranno vedere all’opera i propri beniamini, ma la notizia sembra comunque essere confermata anche dagli organi di stampa.

Juve-Samp: allo Stadium ci saranno 100 tifosi

Dopo i tentativi andati a vuoto le scorse settimane, quando il governo ha posto il veto sulla possibilità da parte dei tifosi di entrare allo stadio, qualcosa dunque si è smosso. In Germania, del resto, quest’esperimento di “capienza ridotta” è stato testato ed ampiamente superato. Ecco che dunque anche la nostra Serie A potrebbe gradualmente aprire le porte ai tifosi, in quella che ci auguriamo possa essere l’inizio di una risalita: gli stadi, così come le scuole, devono ritornare a funzionare. E la Juve, come sempre, ha agito sempre in anticipo.

