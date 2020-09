La Juventus è ormai pronta per il suo debutto in campionato. Domani sera la formazione di Pirlo affronterà la Sampdoria di Claudio Ranieri.

Un avversario che i bianconeri non dovranno assolutamente sottovalutare, sarebbe l’errore più grande. L’esperto tecnico blucerchiato punta a mettere i bastoni tra le ruote alla Juve approfittando di una condizione atletica che per forza di cose non può essere quella perfetta. Visti anche i diversi infortuni (Dybala, Bernardeschi, De Ligt e, ultimo, Alex Sandro) lo schieramento juventino sembra essere di fatto già deciso. I dubbi riguardano un solo reparto.

Juventus, chi gioca a centrocampo?

Aaron Ramsey, Juventus

Come riporta anche Il Corriere dello Sport, ci sono pochi dubbi di formazione nel 3-4-1-2 di Pirlo. Nel terzetto difensivo troverà posto Danilo, in avanti Ronaldo con Kulusevski. Ma chi giocherà in mediana? La coppia formata da Bentancur e Rabiot sembra essere favorita sui nuovi acquisti Arthur e McKennie, che potrebbero partire dalla panchina. Per quanto riguarda invece il ruolo di trequartista, mister Pirlo sembra intenzionato a concedere una chance a Ramsey, che ha tanta voglia di dimostrare il suo valore dopo l’ultima stagione in chiaroscuro.

