Suarez rifiuta l’Inter Miami, il Pistolero vuole ancora la Juventus?

Luis Suarez, dopo aver sostenuto l’esame di italiano, ha rifiutato un’offerta super da parte dell’Inter Miami, la stessa squadra dove gioca Higuain.

Il futuro di Luis Suarez resta in sospeso tra l’ultimo anno di contratto al Barcellona e la trattativa con la Juventus. Il Pistolero ha preso il certificato B1 per ciò che concerne la lingua italiana ed aspetta gli eventi. Il suo sogno è di giocare in Europa, nei bianconeri ancora. Tuttavia il 33enne attaccante uruguaiano – secondo quanto riferisce Espn – ha detto di no ad un’offerta super proveniente dagli Stati Uniti. Ha detto no, per la precisione a un quadriennale da otto milioni di euro l’anno dall’Inter Miami di David Beckham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, De Sciglio alla Roma: spunta il Psg nella trattativa

Suarez, no agli States. Vorrebbe la Juve

All’Inter Miami è appena arrivato Gonzalo Higuain. Il pipita, a quanto si sostiene, è diventato il calciatore più pagato nella storia della Major League Soccer (il record attuale, con 7,2 milioni a stagione, appartiene a Zlatan Ibrahimovic). Luis Suarez ha declinato la proposta e c’è attesa per capire se oggi verrà convocato o meno dal Barcellona nel trofeo Gamper. La Juventus è svanita, il Pistolero è rimasto con il cerino in mano.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK