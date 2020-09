Calciomercato Juventus, Dzeko è legato a Milik: le ultime

Il calciomercato della Juventus si intreccia inevitabilmente con quello della Roma per l’affare legato a Edin Dzeko.

Perché per avere il via libera il bosniaco ha bisogno che prima Milik approdi nella capitale. E’ il polacco l’obiettivo numero uno del club giallorosso, l’accordo è stato trovato con il calciatore ma nelle ultime ore qualcosa sembra aver rallentato la trattativa. Per Dzeko non sembrano invece esserci problemi. Il fatto che contro il Verona il bosniaco non sia sceso in campo nemmeno per un minuto è un indizio sicuramente importante. La sua cessione ormai è ad un passo e la Roma non ha voluto rischiare un infortunio del centravanti.

Calciomercato Juventus, le parole di Giroud

Come spiega Il Corriere dello Sport, ci si attendono novità nelle prossime ore. Mentre l’affare Dzeko ormai è definito e dunque il bosniaco attende solo il via libera per approdare ai bianconeri, difficoltà sono sorte nell’affare Milik. Il quotidiano sportivo spiega come non sia una questione economica, perchè il Napoli ha accettato l’offerta da 25 milioni complessivi da parte dei giallorossi.

Tramite il suo agente Pantak però il calciatore polacco ha fatto sapere al Napoli che non rinuncerà agli stipendi di luglio e agosto e alle commissioni del suo manager. Inoltre il calciatore ha chiesto al Napoli di rinunciare alla richiesta di multa e all’idea di chiedere i danni d’immagine dopo l’abbandono del ritiro fatto in coda al match di Champions contro il Salisburgo. Ostacoli che rendono ancora complicata la trattativa ma che non sembrano insuperabili. Insomma la fumata bianca per Dzeko potrebbe arrivare prima dello scontro in campionato proprio tra i bianconeri e i giallorossi.

