Calciomercato Juventus, Suarez deve valutare il futuro

Il calciomercato della Juventus è ormai da tempo incentrato sulla ricerca di un grande campione per il suo attacco. Un calciatore che completi alla grande il tridende con Ronaldo e Dybala.

Alla fine il cerchio sta per chiudersi, i bianconeri hanno scelto Edin Dzeko come colpo dell’estate. Nonostante nelle ultime settimane si sia parlato tantissimo del possibile approdo in Italia di Luis Suarez. Il bomber uruguaiano nei giorni scorsi ha sostenuto l’esame di italiano necessario per prendere il passaporto del nostro paese, ma l’iter burocratico non consentirà alla Juve di poterlo ingaggiare prima del 5 ottobre.

Calciomercato Juventus, Suarez deve decidere il futuro

Anche Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia è stato abbastanza chiaro, mancano le tempistiche. E per questo motivo Suarez difficilmente approderà in bianconero, se ne potrebbe parlare magari nella sessione invernale. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nel frattempo il calciatore deve valutare il suo futuro. Che non dovrebbe essere al Barcellona, dove di fatto ora è fuori rosa. Tant’è che Koeman non lo ha convocato nemmeno per il tradizionale Trofeo Gamper di inizio stagione. Non è da escludere nemmeno che Suarez possa vivere un campionato da separato in casa per poi liberarsi a costo zero.

