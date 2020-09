Juventus Sampdoria, Pirlo lancia Frabotta tra i titolari: ecco chi è

Ecco la scheda di Gianluca Frabotta, che Andrea Pirlo ha deciso di schierare tra i titolari nella gara d’esordio contro la Sampdoria per sopperire all’assenza di Alex Sandro.

Ha destato molto scalpore la scelta di Pirlo di lanciare dal primo minuto il giovane Frabotta, giovane esterno sinistro di gamba, che tanto bene ha fatto nella Juve Under 23. Anche nella conferenza stampa di presentazione, del resto, il neo allenatore bianconero aveva fatto capire di essere intenzionato a puntare molto sui giovani, anche per “svecchiare” una rosa che è apparsa troppo logora negli ultimi anni.

Non è la prima gara ufficiale con la maglia della Juventus dei “grandi” per Frabotta, il quale era stato già schierato da mister Sarri nella gara, inutile ai fini della classifica, contro la Roma ( persa dai bianconeri per 1-3, ndr). In quella circostanza, il ragazzo cresciuto nel vivaio del Bologna e poi mandato in prestito al Renate e al Pordenone, ha fatto fatica a contenere le scorribande di Zaniolo, dimostrando tuttavia una grande personalità anche nei pochi sprazzi di gara che gli furono concessi.

Juventus Sampdoria, è il turno di Frabotta

Terzino di spinta, all’occorrenza utilizzabile anche sulla corsia mancina, il laterale mancino è stato acquistato dalla Juventus nell’estate del 2019 e dirottato subito nell’under 23, dimostrando tutto il suo valore, e conquistandosi a suon di sgroppate importanti la fiducia di Andrea Pirlo: Frabotta riuscirà a ripagarla in pieno?

