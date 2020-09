Highlights Juventus Sampdoria 3-0 , Serie A: video goal e sintesi della gara

Juventus Sampdoria 3-0 Highlights: ecco le azioni salienti del match dell’Allianz Stadium. Clicca qui per vedere cosa è successo all’Allianz Stadium.

Si è disputato questa sera allo stadio Allianz di Torino il match fra Juventus e Sampdoria. Sfida di Serie A che ha sancito l’esordio delle due squadre. Una partita che ha visto i bianconeri passare in vantaggio grazie alla splendida rete messa a segno da Dejan Kulusevski. I bianconeri hanno poi raddoppiato grazie a Leonardo Bonucci, chiudendo la gara nel finale con Cristiano Ronaldo. In campo sono scese due squadre affiatatissime e desiderose della vittoria. È stata una partita difficile ed entusiasmante. Ottimo esordio per Pirlo come allenatore: i bianconeri hanno dominato la gara in lungo e in largo, anche se sono riusciti a chiudere i conti definitivamente soltanto a pochi istanti dal fischio finale.

