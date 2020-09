Juventus Sampdoria 3-0, Pirlo: “Importante avere il dialogo con tutti”

Le dichiarazioni di Andrea Pirlo nel post partita di Juventus Sampdoria, gara che ha visto i bianconeri portare a gara il match con un rotondo 3-0 in virtù delle reti messe a segno da Kulusevski, Bonucci e Cristiano Ronaldo

Un Pirlo visibilmente soddisfatto, e non potrebbe essere altrimenti, quello che si presenta ai microfoni di Sky per analizzare la gara tra Juventus e Sampdoria. L’esordio del neo allenatore bianconero ha visto i bianconeri vincere per 3-0. Ecco quanto dichiarato dal tecnico dei campioni d’Italia uscenti:

“Sicuramente avere il dialogo con tutti rappresenta un fattore importante, che alla lunga può dare molto. Comprendere le loro esigenze, spero che tutto questo prosegua. Ci siamo resi protagonisti di un primo tempo importante, dispiace non aver messo a segno più goal, nella ripresa ci siamo un pò abbassati ma abbiamo fatto comunque bene. Frabotta mi è piaciuto, così come Mckennie, anche se poteva dare qualcosina in più in alcune fasi di gioco.”

