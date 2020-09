Juventus-Sampdoria streaming, come seguirla: diretta tv e online

Juventus-Sampdoria streaming: come seguire la partita di Serie A in televisione sui canali di Sky Sport e la diretta disponibile online su internet.

Juventus-Sampdoria streaming: è tutto pronto per il match valido per la prima giornata del nuovo campionato di serie A, che si disputerà oggi, domenica 20 settembre, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45. Match che ovviamente sarà visibile in tv, ma solo su Sky, che offrirà anche il servizio streaming per gli abbonati.

La formazione bianconera si riaffaccia alla nuova stagione con un nuovo allenatore in panchina, Andrea Pirlo, voglioso di riuscire a conquistare quello che sarebbe il decimo scudetto consecutivo. Non sarà facile vista la concorrenza dell’Inter. Si ricomincia contro una Sampdoria da non sottovalutare. Claudio Ranieri e i suoi ragazzi proveranno a fare lo sgambetto ad una Juve comunque alle prese con diverse assenze. Non ci saranno infatti sicuramente Dybala, Bernardeschi, Alex Sandro e De Ligt.

La partita Juventus-Sampdoria sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202 e 249), Sky Sport 251. Sul digitale terrestre, invece, su Sky Sport Uno (SD can. 482, HD can. 472) e Sky Sport Serie A (SD can. 483, HD can. 473). Lo stesso match sarà possibile vederlo anche attraverso Sky Go, il servizio in streaming per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati a Sky. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan col commento di Lele Adani.

Juventus-Sampdoria, le probabili formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Ramsey, Pellegrini; Kulusevski, Ronaldo.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

Un altro modo per seguire la Juventus online è sottoscrivere un abbonamento con Now Tv, si può attivare istantaneamente e costa 29,99 euro al mese.

