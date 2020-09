Il calciomercato della Juventus sta entrando nelle sue fasi cruciali con l’arrivo di un centravanti, priorità di mister Pirlo.

Contro la Sampdoria, all’esordio in questo campionato di serie A, è arrivata una convincente vittoria per la squadra bianconera. Ma l’allenatore adesso ha bisogno di rinforzi in avanti, ancor più considerando l’infortunio di Dybala. E di centravanti ne potrebbero arrivare ben due per una squadra ancora più forte e competitiva in Italia e in Europa.

Calciomercato Juventus, Morata e Dzeko gli obiettivi

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la società bianconera adesso ha accelerato per arrivare ad Alvaro Morata, giocatore che conosce bene Torino, ha già giocato con la Juve e sarebbe ben felice di tornare in Italia. Se Suarez si accorderà con i colchoneros, presto potrebbe essere un calciatore bianconero. Con la Juve che sarebbe pronta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il quotidiano rosa sottolinea però come l’arrivo di Morata (che potrebbe avvenire prima del match contro la Roma) non chiude la trattativa per Dzeko. Il bosniaco rimane comunque un obiettivo, ma i giallorossi attendono sempre l’arrivo di Milik per dare il via libera al centravanti.

