La Juventus punta di nuovo forte su Chiesa. La stella viola è l’obiettivo di Paratici. C’è l’idea Pellegrini come contropartita per arrivare all’attaccante

La Juventus ha sempre fra i grandi obiettivi offensivi il nome di Federico Chiesa. La giovane stella della Fiorentina non è mai, realmente, passata di moda in casa bianconera. Un obiettivo concreto che il direttore sportivo Fabio Paratici insegue già da diverso tempo. Ora ci sarebbe una nuova soluzione per convincere Commisso a lasciar partire il suo pupillo: una contropartita tecnica di qualità. Ecco di chi si tratta:

Calciomercato Juventus, una contropartita per arrivare a Federico Chiesa

Trattasi del laterale difensivo Luca Pellegrini. Già ieri la scelta di non schierarlo titolare fra gli 11 che sono scesi a Torino contro la Sampdoria ha suscitato qualche sconforto iniziale in casa bianconera, poi ricreduto totalmente nell’ottima performance offerta dell’altro giovane Frabotta. Ma l’esclusione di Luca Pellegrini forse aveva un senso proprio in ottica mercato. Infatti la Juventus starebbe valutando l’ipotesi di sfruttare il talento del giovane difensore per inserirlo come contropartita tecnica nell’operazione per arrivare all’attaccante Federico Chiesa. Operazione che avrebbe il benestare anche della stessa Fiorentina alla ricerca di un profilo simile. Le richieste del patron Commisso sono sempre state considerevoli: Chiesa sarebbe partite solo davanti ad un’offerta importante. Ma l’opzione Pellegrini potrebbe cambiare, definitivamente, le carte in tavola.

Intanto da Torino la Juventus è in pressing, ancora di più, per l’attacco obbiettivo offensivo Edin Dzeko. Pirlo necessita di avere una punta da poter schierare per i prossimi impegni di campionato, che caso vuole, sarà proprio contro la Roma. La seconda giornata infatti vedrà i bianconeri impegnati a Roma contro i giallorossi. Per l’occasione Pirlo vuole avere in rosa un attaccante da poter schierare negli 11 che scenderanno in campo. Ma la verità che l’operazione è ancora in stand by. Ora i bianconeri stringono: o si chiude entro la settimana oppure l’operazione può salutare definitivamente.

