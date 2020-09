Dybala, futuro ancora incerto alla Juventus. Ancora niente contratto

Paulo Dybala della Juventus non ha intenzione di lasciare la squadra. I bianconeri però un’offerta monstre valuterebbero di privarsi della Joya per 80 milioni.

Con l’arrivo imminente di Alvaro Morata e di Moise Keane, Paulo Dybala resta sullo sfondo. E’ paradossale che il miglior giocatore della Serie a 2019-2020 sia tenuto in stand-by. Ragioni di bilancio, però, porterebbero la Juventus a valutare una sua cessione nell’ordine, almeno, degli 80 milioni di euro a salire. Il calciatore, dal canto suo, accetterebbe soltanto Real Madrid e Barcellona, ma nessuno ha chiamato. Perché in Spagna non girano liquidità come in Italia. Inoltre c’è la questione del contratto ancora irrisolta.

Dybala ancora in attesa del contratto

E’ chiaro che esista ancora una distanza tra reparti. La richiesta del procuratore dell’attaccante si aggirava sugli 11 milioni (ora guadagna 7,3), non era distante da quello che voleva l’attaccante. Che ora ha come unico obiettivo quello di recuperare il prima possibile dall’infortunio all’adduttore subito contro il Lione ed essere pronto per la seconda giornata di campionato. Entro sabato, pur consapevole che la società in questo momento è concentrata sulla ricerca di un centravanti, Dybala si augura che tutto si sistemi.

