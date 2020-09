Pirlo e il ritorno dello stile Juventus. Il nuovo tecnico promosso

Andrea Pirlo, vittoria a parte contro la Sampdoria, ha colpito i tifosi bianconeri per un ritorno convinto allo stile Juventus anche fuori dal rettangolo verde.

Con Andrea Pirlo si sono riviste le scene che hanno caratterizzato la plurisecolare storia della Juventus. Lo stile della Real Casa, del resto, ha caratterizzato fin dalla sua nascita, i comportamenti del club più titolato d’Italia. Pacatezza e aplomb in panchina, modi posati e mai un gesto sopra le riga. Il nuovo allenatore bianconero, insomma, ha conquistato tutti anche per il suo modo di sapersi porsi fuori dal rettangolo di gioco. Per i giudizi, però, è presto e la Sampdoria era avversario troppo poco quotato per rappresentare un test probante.

Lo stile Juventus e Andrea Pirlo

La Gazzetta dello Sport ha notato tutto ciò, dedicando un articolo alla questione. Ha spiegato che lo stile era impeccabile e l’espressione imperturbabile. Andrea Pirlo è stati fermo al centro della scena mentre tutto si muoveva intorno a lui. Braccia conserte, abito e cravatta come era sempre stata prassi a queste latitudini prima che diventasse di gran moda la polo blu di Maurizio Sarri. Insomma, almeno nell’aspetto, la Juventus sembra essere tornata. Se lo sarà anche in campo, sarà solo il tempo a dirlo.

