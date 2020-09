Calciomercato Juventus, bye bye Rugani: ecco la sua prossima squadra

Calciomercato Juventus, il destino di Daniele Rugani appare ormai segnato: nonostante il passaggio alla difesa a 3, il giovane centrale bianconero potrebbe essere ceduto in Premier: Newcastle e West Ham sarebbero sulle tracce dell’ex Empoli.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI CESSIONE/ Uno dei possibili partenti in casa Juventus risponde al nome di Daniele Rugani. il club bianconero ha bisogno di sfoltire la rosa per alleggerire il bilancio, e il giovane difensore italiano ha comunque discreto mercato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da fantacalcio.it, sulle traccie del calciatore ci sarebbero West Ham e Newcastle, alle prese con i cronici problemi difensivi che tanto affliggono le squadre inglesi.

L’ex Empoli non ha mai convinto i pieni dalle parti di Torino, e qualora dovesse arrivare un’offerta da almeno 20 milioni di euro, una sua cessione potrebbe essere assolutamente presa in considerazione. Al momento le squadre inglesi in questioni si sono limitate a dei sondaggi con l’entourage di Rugani, ma non è detto che nei prossimi giorni non possano presentare un’offerta ufficiale anche al club bianconero che però, va detto, ha già ceduto Romero all’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Juventus, esce Rugani ed entra Emerson Palmieri?

Nel caso in cui si dovesse materializzare la cessione di Rugani, il ricavato potrebbe essere dirottato al Chelsea per piazzare il colpo Emerson Palmieri, il cui nome sembra essere ritornato prepotentemente in auge in queste ultime ore, anche a causa della sempre più probabile cessione di Pellegrini al Genoa con la formula del prestito. Appare molto difficile che Paratici possa decidere di acquistare un altro centrale, anche se le condizioni di Chiellini e l’infortunio di De Ligt sono comunque due varianti da tenere assolutamente in considerazione.

