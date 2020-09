Juventus, adesso il colpo sulla fascia. E’ già battaglia con l’Inter

Dopo l’arrivo di Morata i riflettori si spostano sulla corsia mancina. La Juventus ha necessità di prendere un calciatore di qualità dopo il ko di Alex Sandro.

Abbiamo spiegato ieri come il ko di Alex Sandro (un mese di stop) abbia cambiato le strategie della Juventus sulla fascia sinistra. L’infortunio del brasiliano ha riacceso i riflettori sulla necessità di intervenire con urgenza specialmente sulla fascia sinistra. Le recenti problematiche con Sarri, del resto, si spera che abbiano fatto scuola. Ecco perché negli ultimi giorni di mercato potrebbe arrivare un colpo a sorpresa. E’ partita la grande battaglia con l’Inter per Emerson Palmieri, dato che è un pupillo di Conte. L’ex trainer della Juve e candidato numero uno allo scudetto, lo chiede da tempo.

Juventus contro Inter anche sul mercato

C’è da dire che Pellegrini probabilmente saluterà la truppa e che De Sciglio resta con le valigie in mano. Lo è praticamente almeno da due stagioni, vale a dire da quando il club ha capito non essere da Juventus. C’è da capire se resterà in gruppo Frabotta facendo la spola tra prima squadra e Under 23. Di sicuro non è la panacea a tutti i mali. Oltre a lui, però, Paratici sogna Emerson Palmieri. E lo sogna soprattutto per fare uno sgarbo a Marotta e Conte. Perché quella battaglia atavica con l’Inter non finirà mai.

