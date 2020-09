Juventus, le prime parole di Morata sul ritorno in bianconero

By

La Juventus ha accolto nuovamente Alvaro Morata nella sua squadra. Per il centravanti spagnolo si tratta di un ritorno in Italia e in particolare a Torino.

Dopo settimane e settimane di ricerca di un nuovo centravanti, il club torinese ha deciso di riportare a “casa” il bomber spagnolo. Che dopo aver lasciato la Juventus ha giocato con Chelsea e Atletico Madrid. E sempre con ottimi risultati. Ora la sua scelta di far ritorno a Torino dove si metterà a disposizione dell’ex compagno di squadra Andrea Pirlo.

Juventus, la felicità di Alvaro Morata per il ritorno

E’ davvero felice Alvaro Morata per il suo ritorno in Italia e alla Juve. “Sono sensazioni bellissime, sono stato sempre legato alla Juventus e non vedo l’ora di allenarmi insieme ai miei compagni. Il primo periodo qui è stato bello, ma ora credo di essere un giocatore migliore. Sono cresciuto sotto tanti aspetti e credo che sarà un percorso bellissimo di nuovo” il commento del nuovo acquisto bianconero ai canali ufficiali del club.

«Quando in un posto ci si sente a casa, si ha sempre voglia di ritornare» ♥️ ⚪️⚫️ 👀L'intervista esclusiva ad Alvaro Morata 🎙 ➡️ https://t.co/IJOcaOEmBC#MoreMorata pic.twitter.com/w3arLbvyMk — JuventusFC (@juventusfc) September 23, 2020

Sarò sempre pronto per la Juventus perché oltre ad essere un grande club è anche una grande famiglia. E credo che quando sei in un posto dove si senti a casa hai sempre voglia di tornare” ha detto il centravanti spagnolo.



