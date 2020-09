Juventus, “Morata? Un ripiego ma può essere una buona scelta”

La Juventus ha iniziato molto bene questa stagione con una sonante vittoria sulla Sampdoria. Ottimo debutto per Pirlo sulla panchina bianconera.

L’allenatore, che ha preso il posto di Maurizio Sarri, ha potuto gioire non solo per il successo, ma anche per l’ottima prova che ha offerto la sua squadra. Che nel frattempo ha accolto il nuovo centravanti tanto ambito. Dopo le trattative per Suarez e Dzeko, il club ha puntato forte su Alvaro Morata. Tornato a Torino per completare il tridente con Dybala e Ronaldo. Una scelta che ha fatto parlare tanto i tifosi sui social ma non solo.

Juventus, le parole di Maifredi su Pirlo e Morata

L’ex allenatore bianconero Gigi Maifredi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva e ha commentato la scelta della società di affidarsi ad Andrea Pirlo in panchina. “La prima partita direi che è andata molto bene. All’esordio si deve sempre cercare di vincere e convincere, lui ci è riuscito e i tre punti subito danno morale”. Un commento per Maifredi anche relativo al ritorno di Morata in bianconero: “È un ripiego, ma alla fine può essere una buona scelta. – ha detto – Dzeko sarebbe stato l’ideale, anche più di Suarez. Spero che Alvaro torni in Italia in maniera diversa del comprimario visto all’Atletico Madrid”.