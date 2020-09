La Juventus è ovviamente già al lavoro in vista della prossima partita di campionato che vedrà i bianconeri impegnati contro la Roma.

La formazione di Andrea Pirlo è reduce dal convincente successo arrivato all’esordio contro la Sampdoria. Tre punti che portano non solo la firma di Ronaldo, ma anche quella di Kulusevski che ha bagnato il debutto con un gol e con una grande prestagione. L’allenatore ha scelto il 3-4-1-2 come modulo, schema che dovrebbe essere confermato anche contro i giallorossi di Paulo Fonseca.

Juventus, Morata e Dybala si allenano in gruppo

Buone notizie per Pirlo, visto che sia Morata che Dybala hanno svolto l’allenamento in gruppo. Dovrebbero far parte entrambi della lista dei convocati. “Questa mattina Paulo Dybala ha svolto tutto l’allenamento con il gruppo. La seduta è stata incentrata sulla tattica per attaccanti e difensori e si è poi conclusa con una partitella. – si legge sul sito dei bianconeri – In campo anche Alvaro Morata, che ha sostenuto un lavoro individuale nel rispetto dei protocolli vigenti. Domani la squadra sarà nuovamente al JTC, ancora al mattino, per il terzo allenamento della settimana che condurrà alla gara contro i giallorossi.



