Calciomercato Juventus, Rugani al Leeds: gli inglesi chiudono un affare

Il nome di Daniele Rugani è stato accostato a molti club di Premier League: tra questi, il Leeds sembrava essere molto interessante. Tuttavia, la compagine inglese ha da poco ufficializzato l’acquisto di Diego Llorente, mollando di fatto la presa sul centrale juventino.

CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI LEEDS/ Sulla lista dei possibili partenti in casa Juventus è sicuramente inserito il nome di Daniele Rugani. L’ex centrale dell’Empoli non ha mai convinto a pieno la dirigenza di Corso Galileo Ferraris, che sta cercando in queste ore di imbastire una trattativa per poter avere denaro a sufficienze per rimpinguare il proprio bilancio. Il nome dell’italiano è stato accostato a stretto giro di posta al Leicester, al Milan, al Wolverhampton e al Leeds, per citarne alcuni.

Proprio la squadra allenata dal Loco Bielsa sembrava ad un passo dal trovare l’accordo con Rugani, che sarebbe stato felice di cambiare aria, provando a giocare le sue carte in un campionato probante come la Premier League. Tuttavia, l’acquisto del Leeds di Diego Llorente spegne definitivamente anche questa ipotesi.

Calciomercato Juventus, non ancora deciso il futuro di Rugani

Dunque, il futuro di Rugani è ancora un’incognita. Il centrale ha sì molto mercato, ma nessun club sembra intenzionato a sborsare i 30 milioni richiesti dalla Juventus, che al momento non ha ancora aperto alla soluzione di un prestito con diritto di riscatto. Alla chiusura del calciomercato mancano ancora più di una decina di giorni, e una soluzione in uscita potrebbe essere ancora trovata anche se, va ricordato, i bianconeri si sono già privati di Christian Romero. Staremo a vedere cosa succederà in queste ultime battute della sessione estiva.

