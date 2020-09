Il calciomercato della Juventus continua ad essere apertissimo e lo farà fino alla fine con trattative in entrata e in uscita.

Ci sono diversi giocatori che hanno già lasciato Torino nel corso delle scorse settimane. Giocatori importanti come ad esempio Matuidi e Higuain, che hanno scelto Miami come nuova destinazione. Ci sono alteri elementi però che potrebbero ancora lasciare la serie A. Uno di questi è sicuramente Sami Khedira, l’altro potrebbe essere un difensore che rischia di trovare spazio anche in questa stagione.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri continua ad essere un obiettivo

Calciomercato Juventus, West Ham e Newcastle su Rugani

Come riportano anche dei media inglesi, per Daniele Rugani potrebbe esserci ancora un futuro in Premier League. Il difensore centrale non è nei primi posti delle gerarchie di Pirlo e potrebbe continuare altrove la sua carriera. Per lui nelle scorse settimane si era parlato anche di un interessamento da parte dell’Arsenal. Adesso sarebbero due le formazioni di Premier League pronte a investire su di lui, ovvero Newcastle e West Ham. E pronte ad offrirgli quella maglia da titolare che è sempre più complicato trovare in bianconero.



LEGGI ANCHE –>Juventus, l’ex allenatore bianconero è pronto per la Roma