Calciomercato Juventus, ipotesi scambio con il Barcellona

Il calciomercato della Juventus entra ormai nelle battute finali ma ci sono ancora diversi affari in cantiere per la società bianconera.

Che è impegnata a regalare ad Andrea Pirlo le pedine necessarie per tentare l’assalto al decimo scudetto consecutivo e anche per tentare l’assalto a quella Champions League che ormai manca da troppo tempo nel palmarés della formazione torinese. Dopo aver concluso già degli affari in queste ultime settimane, Juventus e Barcellona adesso starebbero pensando ad un’altra trattativa da imbastire in questi ultimi giorni di mercato.

Calciomercato Juventus, altro affare con i blaugrana?

Come riporta infatti Calciomercato.it, dopo gli affari Arthur e Pjanic, adesso i due club starebbero pensando ad uno scambio anche per quanto riguarda due attaccanti esterni in cerca di rilancio, ovvero Dembelè e Douglas Costa. Con il primo che sarebbe pronto a giocarsi le sue chance in bianconero e il secondo pronto ad una nuova esperienza al fianco di Messi. Per i due giocatori, che hanno comunque altre richieste dal mercato, si ipotizza un prestito secco, magari negli ultimi giorni della sessione. Il Barcellona ha infatti investito ben 100 milioni di euro per prendere Dembelè dal Borussia Dortmund e dunque sarebbe difficile cederlo in questo momento.



