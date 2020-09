Juventus, ora Pirlo studia nuove soluzioni in avanti

La Juventus si prepara alla sfida con la Roma con Morata e Dybala pronti a dare il loro contributo. Come cambierà l’attacco bianconero?

Sono arrivate buone notizie per Andrea Pirlo, che ha recuperato in vista della partita con i giallorossi Paulo Dybala, reduce da un infortunio, e in gruppo ha accolto anche l’ultimo acquisto Morata. Il tecnico bianconero adesso ha davvero tante soluzioni per il suo attacco e dovrà trovare il modo per far coesistere tanti campioni. Fermo restando che visti i tanti impegni che attendono la Juve ci sarà sicuramente spazio per tutti.

Juventus con il tridente o con il trequartista

Sia Dybala che Morata dovrebbero andare al massimo in panchina contro la Roma, match nel quale Pirlo dovrebbe affiancare nuovamente Kulusevski a Ronaldo. Il portoghese, qualsiasi saranno le decisioni sul piano tattico di Pirlo, non si discute. Impossibile pensare ad una Juventus senza il suo gioiello più splendente. In futuro comunque Pirlo – come sottolinea anche il Corriere dello Sport – potrebbe pensare ad un tridente da sogno con Morata e Dybala al fianco di CR7, con l’argentino del ruolo di trequartista. Oppure lanciare Kulusevski come esterno offensivo di destra, con Dybala falso nueve e Ronaldo a sinistra. Tante opzioni e tanta quialità per una Juve che vuole fare sognare.



