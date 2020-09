Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per lo scambio di Rafael Leao e Daniele Rugani

Il Milan è alla disperata ricerca di un difensore centrale. Per esigenze tecniche i rossoneri hanno come priorità l’acquisto di un centrale da poter utilizzare in tutte le competizioni durante il corso della stagione. Tanti sono i profili sondati, ma l’ultima indiscrezione di mercato ha come obiettivo un maxi scambio fra Juventus e Milan. Sembra infatti concretizzarsi il vertice Torino-Milano, e la pista che porta a Daniele Rugani potrebbe diventare più che concreta. Il centrale della Juventus ha bisogno di ritagliarsi più spazio, e il Milan, proprio per esigenze tecniche, potrebbe promettergli un posto da protagonista.

Leao alla Juventus, calciomercato: pronto lo scambio con Rugani

L’operazione avrebbe anche il benestare della Juventus che oltre a piazzare un giocatore in uscita, garantirebbe l’acquisto di un giovane da poter utilizzare come jolly dell’attacco. Rafael Leao è un classe 1999, la stessa età di De Ligt, dunque anche in chiave futura si continuerebbe con l’ottica rifondazione instaurata da Pirlo, che ha come priorità un ricambio generazionale con calciatori giovani ma pronti. Come riportato dal sondaggio di ‘Calciomercatonews‘ fra le due società ci sarebbe già un principio d’accordo per il possibile scambio.

La Juventus qualora si privasse di Daniele Rugani dovrà, comunque, investire sul mercato garantendosi un altro centrale, magari in prestito. Ma la rifondazione di Pirlo sembra non finire qui…

L’intenzione del nuovo allenatore è infatti ancora quella di puntare su un esterno offensivo, tutte le strade sembrano portare a Federico Chiesa, ma per assicurarsi le prestazioni del gioiello della Fiorentina bisognerà necessariamente vendere. Douglas Costa potrebbe essere la chiave, anche se il brasiliano sembra rifiutare tutte le possibili destinazioni.

L’altro obiettivo è un laterale difensivo, in polpe rimane sempre Emerson Palmieri. E ovviamente, sempre in attacco, serve un vice Morata che potrebbe proprio, a questo punto, diventare Rafael Leao. Ma gli occhi sono anche puntati sul grande ritorno di Moise Kean che avrebbe il bonus in più di essere inserito nella lista b della Champions, visto che il giocatore è cresciuto nelle giovanili del club.