Roma Juventus, probabili formazioni: sarà Frabotta bis?

In vista della gara di domenica sera contro la Roma, Pirlo sembra intenzionato a schierare nuovamente dal primo minuto Gianluca Frabotta, autore di una buona prestazione contro la Sampdoria. La Juve dovrebbe scendere in campo ancora con il 3-5-2.

ROMA JUVENTUS PROBABILI FORMAZIONI FRABOTTA/ Non manca ormai molto al fischio d’inizio di Roma-Juventus, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A. All’Olimpico i giallorossi vorranno sicuramente vendicare la sconfitta ( a tavolino) subita contro l’Hellas, e in attacco punteranno su quel Dzeko che sembrava a un passo dal vestire la maglia dei Campioni d’Italia. Dal canto suo, Pirlo sembra intenzionato a riproporre il 3-5-2 visto in opera contro la Sampdoria, con i soli Kulusevski e Cristiano Ronaldo in attacco.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, i tasselli mancanti della nuova rosa di Pirlo

In porta agirà l’inamovibile Szczesny, con Danilo che sarà nuovamente impiegato sul centro destra, accanto a Bonucci e Chiellini. A centrocampo dovrebbero agire Mckennie, autentico frangiflutti davanti alla difesa, con Rabiot e Ramsey come mezzali. Sulla corsia di destra è sicuro di un posto da titolare Cuadrado, mentre a sinistra è ballottaggio aperto tra Frabotta e De Sciglio.

Roma Juventus, la probabile dei bianconeri: Frabotta nuovamente titolare?

Al momento Frabotta sembra essere leggermente in vantaggio sul connazionale. Già nella conferenza stampa pre-Samp, Pirlo ha elogiato la grande abnegazione dell’under 23 manifestata durante gli allenamenti, concedendogli una chance dall’inizio contro Quagliarella e compagni. Per l’ex Milan, d’altro canto, non si placano le voci di mercato, e quindi pensare ad un suo utilizzo sin dal primo minuto appare abbastanza complesso. In attacco spazio alla premiata ditta Kulu-Cr7, che tanto bene ha fatto nella prima uscita targata Pirlo.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, per Douglas Costa c’è il Wolverhampton: lo scenario

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, McKennie, Rabiot, Ramsey, Frabotta, Kulusevski, Cristiano Ronaldo