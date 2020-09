Calciomercato Juventus, l’annuncio di Fienga su Paratici e Dzeko

Il calciomercato della Juventus ha visto a lungo come possibile obiettivo il centravanti della Roma Edin Dzeko.

L’attaccante ha infatti saltato la partita contro il Verona di sabato scorso proprio perché era in procinto di passare alla Juventus. Saltata la trattativa, sulla sua strada adesso troverà proprio quelli che sarebbero potuti essere suoi compagni di squadra. Del futuro del calciatore ha parlato il Ceo Fienga, incaricato anche della gestione sportiva dal nuovo proprietario Dan Friedkin.

Calciomercato Juventus, ecco le parole di Fienga

Il Ceo della Roma Guido Fienga ha parlato della situazione del centravanti bosniaco durante la conferenza stampa di Pedro. Chiudendo di fatto ad ogni ipotesi di cessione, alla Juventus o ad altro club. “Dzeko è il nostro capitano e siamo felici della sua permanenza. Conosciamo il suo valore e la sua professionalità. Se domenica scenderà in campo, farà il massimo. Speriamo abbia qualche motivazione in più” ha detto il dirigente.

Come riporta Tuttosport, Fienga ha parlato anche di Paratici, spesso accostato proprio alla Roma. “Credo sia irrispettoso per lui e per la Juventus. – ha detto – Per quanto mi riguarda rappresenta il direttore sportivo di un’avversaria che speriamo di battere domenica”.

