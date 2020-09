Calciomercato Juventus, Sami Khedira sempre più lontano dalla Vecchia Signora: secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, nei prossimi giorni potrebbe concretizzarsi l’addio del tedesco, per il quale potrebbe concretizzarsi la rescissione consensuale.

CALCIOMERCATO JUVENTUS ADDIO KHEDIRA/ L’avventura di Sami Khedira con la maglia della Juventus sembra essere giunta ormai al capolinea. Nelle due uscite stagionali contro Novara (in amichevole) e Sampdoria ( in campionato) Andrea Pirlo ha preferito non schierarlo in campo, ufficialmente per motivi fisici, ufficiosamente per motivi tecnici. Il tedesco, che anche la scorsa stagione ha visto il campo con il contagocce complice i numerosi infortuni cui è rimasto vittima, è fuori dalle rotazioni del neo mister bianconero, che preferisce puntare su giocatori più dinamici come Rabiot e McKennie.

Il centrocampista ha ancora un anno di contratto con i bianconeri, e dipendesse da lui, continuerebbe ancora la sua esperienza in Italia ( come dargli torto). Ma i quasi sei milioni di euro che percepisce annualmente sono un buon motivo per spingere la dirigenza di corso Galileo Ferraris a cercare di “disfarsi” di un giocatore che ormai non fornisce più le necessarie garanzie fisiche.

Calciomercato Juve, si avvicina la rescissione per Khedira

CALCIOMERCATO KHEDIRA JUVE/ Nelle scorse settimane la mezzala aveva rifiutato puntualmente tutte le offerte di buonuscita che la “Vecchia Signora” gli aveva proposto, giudicando bassa l’offerta di 3-4 milioni che Paratici gli ha messo sul piatto. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, però, nelle ultime ore qualcosa sembra essersi smosso: gli agenti del tedesco e i dirigenti bianconeri potrebbero trovare un punto d’accordo esattamente a metà strada. Nel caso in cui la Juve e Khedira dovessero effettivamente trovare un punto di incontro, ecco che per l’esperto centrocampista potrebbero aprirsi le porte della Ligue 1 o della Premier.

Le ultime indiscrezioni infatti riportano di un interessamento di Paris Saint Germain e Manchester United per il calciatore, che si concretizzerebbe solo ed esclusivamente nel caso in cui questi si liberasse a zero dalla Juve.