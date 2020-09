La priorità sulle cessioni, aspettando la rescissione di Sami Khedira, è quella di riuscire a vendere l’esterno brasiliano Douglas Costa.

Il direttore sportivo Fabio Paratici è in missione a Londra per riuscire a piazzare il colpo in uscita. Douglas Costa è il primo partente in casa bianconera, che in caso di una sua riuscita vendita garantirebbe un tesoretto economico necessario per reinvestire su un altro profilo. Il preferito, per il momento, continua ad essere Federico Chiesa. L’attaccante della Fiorentina è il primo della lista di Paratici: obiettivo già cercato in passato. Con i soldi del brasiliano più la rescissione di Khedira, si farebbe sul serio su di lui.

Calciomercato Juventus, Paratici a Londra per vendere un giocatore

Ma la missione di Paratici in territorio inglese non si limiterebbe solo all’eventuale cessione dell’esterno brasiliano, molti infatti sarebbero i profili coinvolti, sia in entrata che in uscita. In ballo ci sono gli interessamenti di Newcastle e West Ham per Daniele Rugani, ma si monitora anche l’operazione Emerson Palmieri che potrebbe arrivare in bianconero qualora venisse ceduto Mattia De Sciglio, anche se le sue quotazioni dell’italiano sembrano aumentare. Ma come dicevamo poc’anzi il vero obiettivo è arrivare alla cessione di Douglas Costa, che rappresenta la vera priorità in questo momento.

Con la cessione dell’esterno brasiliano, in attesa degli sviluppi sul fronte Sami Khedira che potrebbe rescindere già nei prossimi giorni, la Juventus potrebbe garantirsi un tesoretto economico tale da reinvestire su un operazione in entrata. in quel caso si punterebbe tutto su Federico Chiesa. Una missione tutt’altro che semplice per Paratici considerando le difficoltà riscontrate fino a questo momento, Douglas Costa sembra aver rifiutato tutti i club a cui è stato proposto, fra cui il Wolverhampton. Ma se qualcosa si sbloccasse prima della fine del mercato, allora, la Juventus potrebbe affondare il colpo definitivo su Federico Chiesa regalando a Pirlo il suo esterno offensivo. Ma per il momento bisogna prima riuscire a cedere.