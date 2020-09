Juventus, contro la Roma si profila un ballottaggio per Pirlo

La Juventus è ormai pronta per affrontare la sua prima trasferta stagionale, domenica sera all’Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca.

I bianconeri si presentano a questo appuntamento con tre punti in tasca, frutto della vittoria ottenuta in casa contro la Sampdoria. Di contro c’è una Roma che è invece vogliosa di rialzarsi dopo il “pasticcio Diawara” che gli è costato il punto conquistato all’esordio a Verona. Il giudice sportivo ha infatti dato gara persa a tavolino a Mirante e compagni, che dunque non possono concedersi altri passi falsi.

Juventus, chi gioca a sinistra?

Andrea Pirlo ha ritrovato in settimana Dybala e ha accolto Morata nel suo attacco. Entrambi però non dovrebbero essere titolari nella sfida dell’Olimpico. Gran parte della squadra che ha battuto la Sampdoria dovrebbe essere riconfermata, anche se Bentancur reclama spazio in mediana. McKennie e Rabiot però paiono avvantaggiati e Ramsey si è calato a meraviglia nel ruolo di trequartista.

L’unico vero dubbio di formazione insomma sembra riguardare la fascia sinistra, come sottolinea Il Corriere dello Sport. Alex Sandro è ancora fuori ai box per infortunio. E Pirlo dovrà sciogliere il ballottaggio. Potrebbe essere confermato Frabotta in quel ruolo oppure sarà rilanciato De Sciglio? Proprio quest’ultimo nelle scorse settimane è stato accostato alla Roma in chiave mercato.

