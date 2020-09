Roma-Juventus in streaming: dove vederla in diretta tv e internet

Roma-Juventus streaming, le probabili formazioni

Grande attesa oper Roma-Juventus, il match clou della seconda giornata di Serie A, in programma oggi allo stadio Olimpico a partire dalle 20:45. La partita verrà trasmessa in tv da Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra). La telecronaca sarà a cura di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. A curare i collegamenti da bordocampo ci sarà il giornalista Angelo Mangiante. Per i bianconeri una trasferta sicuramente molto insidiosa sul campo di una squadra che deve riscattare il ko dell’esordio, anche se arrivato solo a tavolino. Sul campo infatti la Roma era riuscita a pareggiare contro il Verona.Roma-Juventus sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv approfittando della PROMO WOW. Fino al 30 settembre chi si registra per la prima volta a Now Tv può farlo pagando 14,99 euro per il primo mese invece di 29,99. Al termine del primo mese il Pass si rinnoverà automaticamente a 29,99€/mese. Sarà però possibile disattivare il rinnovo automatico almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione su nowtv.it. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio. Il collegamento per Roma-Juventus è in programma alle 20.25 da Francesco Repice e Sergio Brio con l’intervento del doppio ex Odoacre Chierico. Dalle 20.45 sempre su Radio 1 la radiocronaca della partita a cura di Alberto Rimedio.Mirante; Ibanez, Mancini, Kumbulla; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Rabiot, McKennie, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Cristiano Ronaldo.

Roma-Juventus streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.