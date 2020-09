Calciomercato Juventus, la Fiorentina pensa al sostituto di Chiesa

Giorni bollenti per il calciomercato della Juventus, con la società impegnata a regalare altri rinforzi al nuovo allenatore Andrea Pirlo.

Già le prime due giornate di campionato hanno confermato l’importanza di avere una rosa lunga e piena di campioni. Le cinque sostituzioni sono sicuramente un vantaggio da sfruttare per chi ha delle alternative importanti in tutti i ruoli. La Juve poi vuole fare bella figura pure in Europa e dunque necessita di rinforzi. Un giocatore ormai da tempo nel mirino è Federico Chiesa, che sembra essersi riavvicinato ai bianconeri nell’ultimp periodo.

Calciomercato Juventus, Callejon piace alla Fiorentina

Come riporta il sito violanews.com l’intermediario Lorenzo De Santis dell’agenzia “Estilo10” ha rivelato ai microfoni di Lady Radio dell’interesse dei viola per un calciatore che potrebbe senz’altro far bene al fianco di Ribery e soci. “Callejon è un giocatore a cui la Fiorentina sta pensando qualora partisse Chiesa” ha rivelato. Non è da escludere dunque che in questi ultimi giorni di calciomercato la Juventus possa tentare un nuovo assalto per l’esterno offensivo. La cessione del figlio d’arte non sorprenderebbe. Anche lo stesso presidente viola Commisso nei giorni scorsi ha detto: “Chiesa? Vediamo, nell’ultima settimana tutto può succedere. Il mercato non è ancora finito”.

