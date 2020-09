Calciomercato Juventus, per Rugani futuro in Spagna

Il calciomercato della Juventus si appresta a vivere i suoi giorni più delicati. Ultime cessioni e acquisti in vista per i bianconeri.

Ci sarà tempo fino al prossimo 5 ottobre per completare la rosa di Andrea Pirlo e nello stesso tempo cedere quei giocatori che altrimenti rischierebbero di trovare poco spazio durante questa stagione. Uno di questi è il difensore Daniele Rugani, che nonostante il cambio tecnico in panchina non sembra destinato a scalare le gerarchie di Pirlo per quanto riguarda il pacchetto arretrato. Sia che si giochi a tre o a quattro, al momento le idee e le preferenze del tecnico sono incentrate su altri elementi.

Calciomercato Juventus, Rugani verso il Valencia

Per il difensore della Juve potrebbe esserci un futuro in Spagna. Secondo infatti quanto scritto da “Cadena Cope” e riportato da calciomercato.it, il centrale avrebbe detto di sì alle avance del Valencia. E sarebbe anche disposto a ridursi l’ingaggio pur di approdare nella squadra del “pipistrello”. L’obiettivo di Rugani è quello di riuscire a trovare spazio con continuità per convincere Mancini e far parte della spedizione azzurra per i prossimi Europei.

