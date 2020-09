Aouar alla Juventus, calciomercato: irrompe il Psg nella trattativa

Calciomercato Juventus, secondo le ultime indiscrezioni riportata da tuttojuve.com, nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti importanti tra la dirigenza del Lione e quella bianconera per cercare di capire la situazione relativa ad Aouar, sul quale è piombato il Psg.

CALCIOMERCATO JUVENTUS AOUAR/ Una delle società più attive in questo frangente di calciomercato è sicuramente la Juventus, alla ricerca degli ultimi innesti da consegnare ad Andrea Pirlo. Gli acquisti di Kulusevski, Arthur, Mckennie e Morata hanno testimoniato in maniera inequivocabile il mantra societario di questa campagna acquisti: rinforzi giovani, di prospettiva, dal futuro assicurato e possibilmente dall’ingaggio contenuto.

Caratteristiche che rispecchierebbero a pieno il profilo di Houssem Aouar, forte regista del Lione, sul quale la Vecchia Signora ha da tempo messo gli occhi. Tuttojuve.com ci informa del fatto che nella giornata odierna ci sarebbero stati dei contatti importanti tra le due dirigenze, per cercare di pervenire ad un accordo. Soluzione che appare al momento bloccata per due fattori: la Juve non può acquistare se prima non cede, e su Aouar c’è una concorrenza piuttosto importante.

Calciomercato, Aouar-Juventus: l’affare non s’ha da fare

CALCIOMERCATO JUVE AOUAR/ Ma procediamo con ordine. Abbiamo ribadito a più riprese che la Juve ha assoluto bisogno di vendere per rimpinguare il proprio bilancio. In questo senso, un discreto tesoretto potrebbe essere racimolato laddove si concretizzassero positivamente le uscite di Rugani, Douglas Costa e Khedira: trattative che però al momento sembrano essere bloccate. Situazione che sicuramente non proibisce a Paratici di affondare il colpo per il giovane centrocampista del Lione, sul quale, oltre all’Arsenal ( che ha già presentato un’offerta ufficiale a dispetto dei bianconeri) ha fatto irruzione anche il Psg.

Nei prossimi giorni quindi ne vedremo delle belle: che si possa scatenare una vera e propria asta internazionale? Ipotesi da non scartare, per uno dei talenti più fulgidi della scorsa edizione della Champions League.