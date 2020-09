È la settimana decisiva per l’assalto a Federico Chiesa dalla Fiorentina ma prima bisognerà necessariamente piazzare gli esuberi

La Juventus va all’assalto per Federico Chiesa dalla Fiorentina. Potrebbe, infatti, essere questa settimana decisiva per arrivare al pupillo di Commisso, ma per garantirsi le prestazioni sportive dell’attaccante, prima, bisognerà vendere gli esuberi. Sulla pista dei partenti, come sappiamo, ci sono Douglas Costa, Khedira e poi Rugani e De Sciglio. L’esterno brasiliano sarebbe colui che con i soldi del suo cartellino darebbe il via all’assalto definitivo per Chiesa, ma per il momento tutte le destinazioni proposte non sembrano essere di suo gradimento, la scorsa settimana infatti s’erano fatti avanti gli inglesi del Wolverhampton ma la destinazione inglese non sembra convincere il brasiliano, almeno per il momento.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: settimana decisiva per l’attaccante

La Juventus è convinta, il prossimo colpo in entrata sarà Federico Chiesa. Un profilo cercato da tanto tempo e voluto fortemente dal direttore sportivo Fabio Paratici ma per far sì che l’operazione vada a buon fine bisognerà avere i soldi necessari per chiudere la trattativa. Compenso in denaro che arriverebbe tranquillamente con i piazzamenti dei giocatori in uscita, come primo indiziato c’è il centrocampista tedesco Sami Khedira, la Juventus è vicina ad una rescissione del contratto che gli garantirebbe di risparmiare sul suo stipendio. Ma l’altra vera -possibile- opportunità arriva dalla cessione di Douglas Costa, l’esterno brasiliano è stato corteggiato da più società europee, ma almeno per il momento, le destinazioni proposte non sembrano di suo gradimento. Il Wolverhampton sembrava fino a qualche settimana fa la società in polpe per l’acquisto dei brasiliano, grazie anche all’ausilio del super agente Jorge Mendes, ma il brasiliano proprio non vuole saperne.

Ma oltre ai due indiziati per eccellenza potrebbero arrivare soldi anche dalle cessioni di Rugani e De Sciglio. Il centrale bianconero è molto corteggiato in Premier League, il West Ham ha già mossa interessi nei suoi confronti e sarebbe disposto a soddisfare le richieste dei bianconeri che chiedono una ventina di milioni, mentre invece De Sciglio potrebbe essere, anche, ceduto in Serie A.