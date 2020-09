Morata e la compagna Alice sono diventati genitori per la terza volta. Con un post sul proprio profilo ufficiale, il giocatore annuncia il figlio Edoardo

È nato il terzo figlio di Morata e Alice, si chiama Edoardo. Ad annunciare la bellissima notizia ci ha pensato lo stesso giocatore con un post sul proprio profilo con tanto di foto. Morata sul suo profilo Instagram scrive: “Edoardo Morata Campello 29-9-20. Benvenuto al mondo. Sua mamma e suo figlio sono entrambi fantastici. Alice Campello sei incredibile, grazie per avermi reso ancora una volta l’uomo più felice del mondo. Ti amo”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, proposto super scambio per Theo Hernande

Juventus, nasce il terzo figlio di Morata: gli auguri della società

Si tratta del terzo figlio per la giovane coppia. Una gioia infinita che anche la stessa mamma non riesce a trattenere e sul proprio profilo Instagram scrive: “Infinita felicità. Edoardo Morata Campello 29.09.20. Alvaro grazie papà per non lasciarmi mai la mano”.

LEGGI ANCHE>>>Chiesa alla Juventus, Calciomercato: settimana decisiva per l’attaccante

A fare l’augurio per il nuovo nascituro ci sono tanti volti noti della Juventus, dello spettacolo ma anche dello sport in generale. Dai compagni di squadra spicca in primis l’amico Paulo Dybala, fino agli ex storici come Marchisio e Pjanic e poi, naturalmente, sono arrivati anche le congratulazioni dalla stessa società bianconera.

Alvaro Morata è appena ritornato alla Juventus e la sua nuova avventura bianconera non poteva iniziare meglio di così. Un augurio speciale anche alla mamma Alice.