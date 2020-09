Calciomercato Juventus, adesso Aouar può partire

Il calciomercato della Juventus si avvia ormai alle fasi conclusive ma ci sono ancora affari possibili per la formazione bianconera.

Il tecnico Andrea Pirlo ha chiaramente delle priorità per completare l’organico. In primis serve un laterale sinistro, ma anche un’altra punta e magari anche un centrocampista che abbia le qualità del regista puro. Perchè è vero che Bentancur e Arthur sembrano poter svolgere il ruolo di playmaker, ma probabilmente si cercherà un calciatore che sappia ben interpretare il compito del “volante”.

LEGGI ANCHE –>>Calciomercato Juventus, il Valencia vuole Rugani in prestito ma…

Calciomercato Juventus, Paquetà sblocca Aouar

Ad ogni modo uno degli obiettivi dei bianconeri, ormai da tempo, è il centrocampista del Lione Aouar. Calciatore giovane e di grande prospettiva. Sembrava ad un passo dall’accordo con l’Arsenal nei giorni scorsi ma in realtà la partita è ancora aperta. Di sicuro adesso il calciatore ha il via libera per partire, dopo che il Lione ha chiuso per Paquetà del Milan, centrocampista destinato a prenderne il posto. Il presidente Aulas ha dichiarato, come riporta il Daily Express, come ci siano però ancora tre club interessati a lui. Insomma il futuro di Aouar è ancora da scrivere e dalla Francia sono sicuri che in lizza ci sia anche la Juventus.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, doppia grana in casa bianconera