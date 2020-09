Szczesny adesso fa il libero. La Juventus alza il baricentro

Szczesny, portiere della Juventus, nel match contro la Roma ha giocato praticamente in mezzo ai difensori bianconeri. Baricentro più alto, così come i rischi.

Non giriamoci intorno: il modo di intendere il calcio di Andrea Pirlo è probabilmente ancora più offensivo di Maurizio Sarri. Rispetto al suo predecessore, però, cerca maggiormente la verticalità e meno il fraseggio orizzontale. Ne è testimonianza la stoccata arrivata dopo la gara di Roma da parte di Cristiano Ronaldo. Ad ogni modo, non è passato inosservato un particolare relativo a Szczesny. Il portiere bianconero ha giocato da libero, praticamente in mezzo ai difensori. Si alza così il baricentro, ma aumentano anche i rischi.

Szczesny e una Juve spregiudicata

La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento alla cosa. Szczesny ha giostrato in mezzo ai difensori centrali, come un portiere di movimento del calcio a cinque. Maglia diversa ma stessi compiti. Stefano Sorrentino, ex pipelet ora attaccante tra i dilettanti, ne spiega le motivazioni. «Lo scopo è la superiorità numerica – dice -. Molte squadre difendono uno contro uno a tutto campo: significa che i 10 giocatori di movimento sono tutti marcati. Se il portiere diventa un libero, si crea un vantaggio e si guadagna un tempo di gioco. Tutti devono essere bravi con i piedi ma alla Juve non c’è problema. È un rischio, ma il gioco vale la candela».